[SPOILER] - Ben avoue sa faute !

Dans la grotte, l’état de Clémentine s’aggrave. Ulysse en remet une couche sur l’affaire de la bouteille d’eau. L’échange s’envenime de plus belle entre lui et Sacha. De peur que la situation devienne hors de contrôle, Ben fait un terrible aveu ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.