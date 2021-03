[SPOILER] - Ben et Mathilde ont disparu !

Morts d'inquiétude, Sacha, Clémentine et Louise débarquent au commissariat. Ben et Mathilde ne sont toujours pas rentrés chez eux et la police ne les a pas encore retrouvés. Pour Aurore, pas de quoi s'alarmer : il s'agit probablement d'une fugue...