[SPOILER] - Ben face à la terrible vérité !

Ben profite de l'absence de son père pour fouiller dans ses affaires et fait une découverte édifiante. Un avis de refus d'indemnisation de l'assurance, qui a jugé Sacha comme unique responsable de l'accident de voiture survenu un an auparavant. Plongé dans une colère noire, Ben s'en prend à Clémentine avant de s'enfuir brusquement !