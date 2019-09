Pendant les cours, Chloé demande à Betty pourquoi elle n'a pas réussi son contrôle. Thimothée répond à sa place et explique que son père trompe sa mère. Betty se met dans une colère noire et devient même violente avec celui-ci. Chloé la rattrape mais Betty fond en larmes. Chloé se sent impuissante face à son élève. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.