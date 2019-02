[SPOILER] Bilel est pris en otage !

Corkas met son plan à exécution ! Il ne laisse pas le choix à Bilel, il va s’évader avec lui en le prenant en otage ! Auparavant, Corkas a payé des gardiens pour qu’ils lui obtiennent les clés des portes de la prison et une voiture pour s’échapper. C’est le jour J et les deux prisonniers se font la malle devant les gardiens qui n’osent pas agir. Ils fuient grâce à une voiture garée juste devant. La police lance une alerte évasion. Lucie et Martin sont sur le coup. Ils vont mettre en place des barrages pour essayer d’intercepter les deux évadés. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.