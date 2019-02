[SPOILER] Bilel se réfugie chez Chardeau !

Suite à l’évasion de Bilel et Corkas, la police les recherche activement. Entre les barrages et la diffusion dans les médias, leurs têtes sont mises à prix ! Bilel est revenu à Sète et il est en fuite. Il doit trouver un endroit où se cacher pendant un moment. Il va sonner chez l’ex-amant de sa femme, le docteur Chardeau ! Il lui demande son aide car il veut protéger Leïla qui serait en danger selon lui. Comment va réagir Samuel Chardeau ? Va-t-il accepter d’aider l’homme qui a failli le tuer ? Va-t-il le livrer à la police et peut-être mettre en danger Leïla, la femme qu’il aime ? La réponse très bientôt dans Demain nous appartient. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.