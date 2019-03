[SPOILER] – Ça va mal entre Clem et Max 💔

Lors de sa consultation avec Amanda, Clémentine en profite pour lui parler de sa relation avec Maxime. Le couple, qui a récemment fait un séjour de deux mois dans un centre de rééducation, a connu une période moins joyeuse. Depuis leur retour à Sète, Clémentine trouve que son petit ami est à fleur de peau. Elle pense que leur différence d’âge gêne Maxime. Et pour cause, le jeune homme est agacé de subir le regard des autres et des remarques oppressantes sur son couple. Le couple va-t-il tenir ? Clémentine va-t-elle supporter de se voir vieillir aux côtés de Maxime ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.