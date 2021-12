[SPOILER] - Camille pète un câble en voyant Dorian et Lizzie en train de...

Au Lycée, Camille craque complétement en voyant Dorian et Lizzie ensemble. Elle accuse Lizzie de tourner autour de son petit copain et ne trouve rien de mieux que de s'attaquer à son physique. Lizzie est sous le choc !