[SPOILER] - Catherine retrouvée à Sète !

Alors que Georges avance sur ses différents dossiers, il reçoit un élément important de l’enquête sur la mort de Jacques et la disparition de Catherine. Cette dernière ne serait finalement pas décédée et encore en vie ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.