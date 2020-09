[SPOILER] - C'est fini entre Arthur et Sofia !

Le couple entre Arthur et Sofia se délite petit à petit… En effet, depuis qu’Arthur a dit à quelques amis qu’il avait fait une sextape avec Sofia, tous les lycéens se sont retrouvés au courant. Depuis, ils sont devenus la risée du Lycée et Sofia ne supporte plus cette situation. Elle décide de prendre une grande décision à la suite de l’erreur d’Arthur. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.