[SPOILER] - C’est fini entre Sandrine et Morgane !

L’arrivée de Franck à Sète à cristalliser les tensions entre Sandrine et Morgane, si bien que cette dernière est partie pour s’installer chez son frère. Au lycée, Sandrine essaie de recoller les morceaux avec Morgane mais celle-ci, déchirée entre sa compagne et Franck, ne peut se résoudre à retourner chez elle pour le moment. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.