[SPOILER] - C'est la fin pour Sara et Roxane ?

Roxane et Sara ont compris qu'Aurore ne lâcherai pas l'affaire tant qu'elle ne trouve pas la responsable des attaques de Sète. Elle se rapproche de la vérité en soupçonnant Roxane d'être la coupable. Sara vient d'apprendre qu'Aurore a tendu un piège à Roxane pour prélever ses empreintes et les comparer à celles de la tueuse. L'étau se resserre pour Roxane, dès que le labo communiquera les résultats des empreintes, Aurore saura que Roxane est bien la terroriste. La jeune fille n'a cependant pas dit son dernier mot, elle va tenter un dernier coup pour échapper aux mains de la police…