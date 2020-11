[SPOILER] - C'est la guerre entre Chloé et Alex !

Chloé a choisi de monter un dossier contre son mari pour obtenir la garde exclusive de Céleste. Une nouvelle difficile à diriger pour Alex qui débarque chez elle pour s’expliquer. L’échange entre Chloé et Alex tourne rapidement au clash et tous deux se promettent de se battre jusqu’au bout pour obtenir gain de cause. Le divorce à l’amiable n’est plus qu’un lointain souvenir…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.