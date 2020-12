[SPOILER] - Charlie de retour chez les Moreno !

Charlie a quitté la maison des Corkas pour retourner chez les Moreno. Christelle est ravie de l'accueillir à nouveau chez elle, et Luke n'a plus l'air d'être en colère contre sa sœur. Charlie promet de faire des efforts et Sylvain est prêt à lui laisser une dernière chance. L'heure est définitivement à l'apaisement !