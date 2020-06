[SPOILER] - Charlie démasquée

Tout le monde est d'accord, la marche nordique n'a jamais fait rêver les adolescents. Alors quand Chrystelle décide de mettre toute la famille au pas cadencé.. Certains décident de trouver des subterfuges pour éviter les kilomètres. Plus c'est gros, plus cela passe ! C'est vrai. Mais quand on invoque une douloureuse tendinite, il faut ne pas oublier de boiter, n'est ce pas Charlie !