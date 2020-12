[SPOILER] - Charlie virée de chez Jules !

La décision de Virginie est sans appel, Charlie doit quitter sa maison et retourner vivre chez les Moreno. La jeune fille reproche à Jules de ne pas suffisamment insisté auprès de sa mère pour qu'elle reste. Jules se défend et lui réaffirme son amour.