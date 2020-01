[SPOILER] - Chemsa est-elle la raison de la fusillade ?

Suite à la fusillade au commissariat, pas question de se laisser faire pour Karim. Il est bien déterminé à rester au plus près de ses collègues au commissariat. Une décision qui n’est pas au goût de Chemsa… Elle est persuadée que cette fusillade est liée à son passé et qu’elle est en danger… Une première piste sérieuse pour Karim ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.