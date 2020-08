[SPOILER] - Chloé en route pour l'hôpital !

Chloé panique. Elle est prise de contractions et Alex est parti à Toulon en oubliant son téléphone. Et si le bébé décidait d'arriver avant le retour d'Alex ?