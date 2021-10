[SPOILER] - Chloé et Alex succombent à l'hôpital

Chloé et Alex ont passé beaucoup de temps à l’hôpital. Alex s’apprête à partir mais Chloé le retient. Les deux ex ne veulent pas se laisser. Ils s’enferment dans une pièce de l’hôpital pour s’embrasser langoureusement. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.