[SPOILER] - Chloé prête à retrouver l'amour

Chloé a finalement convaincu Judith de garder Céleste. Elle en profite pour boire un verre avec Sandrine et Morgane au Spoon. Malgré tout, Chloé est encore préoccupée par l’officialisation du couple d’Alex et Flore. Sandrine et Morgane l’encouragent à reprendre sa vie en main et même de retrouver l’amour. Chloé va-t-elle accepter de tourner la page ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.