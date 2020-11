[SPOILER] - Chloé surprend Flore avec… son bébé !

Chloé débarque au Mas et découvre avec stupeur que c’est Flore qui s’occupe de Céleste, et non Alex à qui elle l’avait confié. Flore a beau tenter de calmer son ex-meilleure amie, Chloé ne décolère pas et la met en garde : elle n’a plus le droit de s’approcher de sa fille ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.