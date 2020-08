[SPOILER] - Chloé va accoucher !

Pendant un après-midi, les contractions de Chloé se rapprochent et s'intensifient de plus en plus. Marianne arrive en urgence chez Chloé mais il s'agirait d'une fausse alerte. Chloé souhaite tout de même absolument que sa mère reste pour la soirée chez elle afin de l'empêcher de découvrir un grand secret...