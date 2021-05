[SPOILER] - CHOC ! Clémentine rencontre... la femme de Sacha !

Clémentine se rend à Frontignan pour rencontrer Juliette et mener sa petite enquête. En observant la maison, Clémentine tombe des nues en découvrant une photo de Sacha avec son autre famille : Juliette et leurs enfants Gaspard et Océane ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.