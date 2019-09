[SPOILER] - Christelle découvre la cam girl de Sylvain

Rien ne va plus entre Christelle et son mari, Sylvain Moreno, au cœur de la tourmente. Ce dernier, en prison, est accusé du meurtre de Pierre Leroy. De plus, il entretient une relation avec une cam girl, Mila. Chez elle, Christelle découvre la vidéo de cette fameuse jeune femme et de son mari… Elle découvre qu’il s’agissait d’une cam girl. Au même moment, Betty arrive et défend son père. Mais pour Christelle, le père de ses enfants « n’est pas quelqu’un de bien ». Que va-t-il advenir de Sylvain ? Demain nous appartient, tous les jours du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.