[SPOILER] - Christelle prête à commettre l'irréparable !

Depuis quelques jours Christelle tombe sous le charme de l'un de ses patients. Elle a fini par l'embrasser et cet homme charmant décide de la convier à l'hôtel… A l'abri des regards, il aimerait bien s'adonner à quelques ébats avec Christelle, dont il est tombé amoureux. Ils commencent à s'embrasser, Christelle n'est plus qu'à rien de commettre l'irréparable ! Ira-t-elle jusqu'au bout de ce qu'elle a commencé à accomplir au risque de perdre tout son équilibre familial ?