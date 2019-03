[SPOILER] – Clash terrible au lycée !

Angoissée, Sandrine craint le pire pour Arthur qui est toujours à l’hôpital. Après avoir contracté une bactérie, sa fièvre ne baisse pas et les médecins vont peut-être devoir l’amputer. Sandrine craque et s’acharne sur Bart, qui ne peut être que désolé… Mais elle ne va pas s’arrêter là et menace le lycéen de l’envoyer en conseil de discipline. Chloé intervient et tente de calmer la situation… Arthur va-t-il perdre son bras ? Bart va-t-il être renvoyé de son lycée ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.