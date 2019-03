Clémentine est de retour à Sète ! Elle a quitté son fauteuil roulant et marche avec des béquilles ! Maxime est toujours là pour elle. Clémentine est touchée car Maxime la soutien depuis le début et pour elle, c'est une très belle preuve d'amour ! Ils sont plus amoureux que jamais ! Réponse dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1