Le temps d’un entraînement, Maxime et Clémentine échangent leurs rôles de coach et d’élève. Clémentine a pour but de faire un semi-marathon. Maxime est là pour la soutenir. Ils en profitent pour se remémorer le début de leur histoire… Ils échangent un baiser sur la plage de Sète. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.