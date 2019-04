[SPOILER] – Clémentine s’en prend à Amanda !

Alors qu’elle est en rendez-vous médical avec Amanda, Clémentine l’affronte. Elle crève l’abcès et lui avoue l’avoir vu avec Maxime au cours de boxe. Prise de panique, Amanda se justifie. Maxime et elle ne sont qu’amis. Mais Clémentine cherche des explications et ne comprend pas pourquoi son petit copain lui a menti. Amanda est confuse et reste bouche bée. Va-t-elle prévenir Maxime ? Comment va-t-il réagir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.