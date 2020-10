[SPOILER] - Clémentine s'effondre !

Clémentine est au plus mal ! Fiévreuse et en proie à des vertiges, elle ne peut plus d'efforts. Une situation qui n'a pas l'air d'émouvoir Ben, qui continue de s'en prendre elle. En colère, Sacha réprimande son fils.