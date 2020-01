[SPOILER] - Coup de foudre à l'hôpital !

Christelle doit s’occuper d’un nouveau patient à l’hôpital. Alors qu’elle part à la rencontre de ce monsieur et récolte ses informations, le patient lui fait une déclaration d’amour ! Tout y passe, la couleur de ses cheveux, ses yeux, ses formes et son tempérament, il est sous le charme ! Pas de quoi impressionner Christelle qui n’apprécie guère la démarche… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.