[SPOILER] - Coup de foudre à Sète !

Amanda, toujours bouleversée par les dernières semaines traumatisantes qu'elle vient de vivre, se rend à la salle de sport pour se défouler. Elle y croise alors Remy, le cuisiner du Spoon, qui vient lui aussi faire son sport. Le jeune homme prend son courage à deux mains et propose à Amanda d'aller boire un verre. Cette dernière, courageuse et bien décidée d'aller de l'avant, accepte le rendez-vous ! Le début d'un nouveau départ pour Amanda ?