[SPOILER] - Coup de foudre au Spoon !

Georges fait la rencontre de Vanessa, la chef cuisinière du Spoon. Et c’est le coup de foudre ! Lui qui voulait passer à autre chose et oublier Victoire, c’est chose faite ! Ils se découvrent beaucoup de points communs, le courant passe vraiment bien entre eux… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.