[SPOILER] - Coup de foudre à Sète !

Samuel et Alma, la nouvelle professeure d'anglais du lycée, profitent d'une balade seuls sur la plage ensoleillée. Visiblement sous le charme l'un de l'autre, ils se décident finalement à laisser leurs sentiments s'exprimer. On dirait bien qu'une nouvelle idylle est née à Sète !