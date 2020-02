[SPOILER] - Coup dur pour Maxime !

Maxime et Souleymane se préparent à un triathlon aux côtés de Fred. La concurrence entre les deux fait rage et les poussent à se dépasser à l’approche de la compétition. Au cours d’une séance de cardio, Maxime donne tout et finit par se blesser ! C’est la cheville qui est partie, va-t-il devoir dire au revoir à la compétition ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.