[SPOILER] - De quoi souffre Marc Very ? Réponse !

En plus de la douleur qui le terrasse, les yeux de Marc Véry ont commencé à jaunir. Il s’agit de complications dues à une lithiase biliaire. Si on ne lui retire pas sa vésicule, il risque d’y passer pour de bon ! Lucie implore son amie d’opérer Véry mais Victoire ne s’en sent pas capable. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.