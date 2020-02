C’est le début d’une nouvelle colloc’ à Sète ! Soraya et Remi emménagement chez Victoire et Georges. Une cohabitation qui devrait durer que peu de temps. En effet, Soraya et Rémi cherchent à emménager dans leur propre appartement. Attendons de voir comment va se passer cette nouvelle colloc’ ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.