[SPOILER] - Découvrez la planque des parents d'Alex !

Les parents d’Alex sont de retour à Sète. Ils avaient disparus depuis un moment afin d’échapper à la police et à leurs histoires passées. Quand Martin et Georges apprennent qu’ils sont de retours, les policiers sont bien décidés à retrouver les fugitifs. Une mission plus compliquée que prévu, les parents d’Alex se sont déjà envolés… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.