[SPOILER] - Découvrez la villa de ouf des ados !

Pour réviser leur bac au calme, les ados ont loué une immense villa avec piscine. Seulement la pagaille est déjà présente au bout de 2 jours. Ils décident donc d’organiser des tours en binôme pour le ménage et la cuisine. Après tirage au sort, Betty et Arthur sont les premiers à s’y coller ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.