[SPOILER] - Découvrez le côté sombre de Sacha !

Au petit-déjeuner, l'ambiance entre Sacha et Clémentine est électrique. Ce dernière en veut terriblement à son homme, qui prétend ne pas savoir pourquoi. La voyant sortir de table, il saisit violemment son poignet et exige des explications !