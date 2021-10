[SPOILER] - Découvrez la nouvelle serveuse du Spoon !

Audrey commande un café au Spoon mais Bart est débordé et n'arrive plus à suivre la cadence. Elle prend l'initiative et se sert elle-même au bar. Petit à petit, elle se met à servir les autres clients, aurait-elle trouvé sa vocation ?