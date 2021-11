[SPOILER] - Découvrez le passé de Dorian

On pourrait penser que Dorian à tout pour être heureux. Au hasard d'une conversation avec Lizzie, on apprend que le jeune homme asouffert dans son enfance, de surpoids et qu'il était moqué à l'école. Une bonne raison d'accepter un tour du monde en bateau avec ses parents pour partir loin des moqueries. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.