[SPOILER] - Découvrez le relooking de Judith !

Camille honore sa promesse et se rend chez Judith pour la relooker. Cette dernière souhaite arborer un style plus féminin et compte sur l’expérience de l’influence pour faire ressortir la femme qui demeure en elle. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.