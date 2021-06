[SPOILER] - Découvrez le sex-friend de Jeanne !

Au cours d'un repas avec Judith et Noor au mas, Jeanne se prête au jeu des confidences et livre quelques anecdotes croustillantes sur sa vie amoureuse... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.