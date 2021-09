[SPOILER] - Découvrez le suspect numéro 1 !

Après avoir interrogé Ferrier, Martin se dit que Clément disait peut-être vrai sur le vol de son scooter. Ça a pu mal tourner entre lui et le voleur, a priori Jordan Roussel. Mais Xavier ne croit pas à cette piste et le fait savoir.