[SPOILER] - Découvrez le terrible secret de Raphaëlle !

Rebecca organise une session défilé de mode avec ses petites filles Camille et Maud. Les rires et la joie sont au rendez-vous, jusqu’au moment où Maud fait une gaffe… Les deux sœurs confient à Rebecca le terrible secret de leur mère. Raphaëlle s’est mise à boire depuis le retour de Rebecca, serait-elle alcoolique ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.