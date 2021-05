[SPOILER] - Découvrez les nouveaux voisins des Daunier !

Littéralement conquis par la villa et son cadre, Alma et Samuel se décident à envoyer leur dossier à l'agence. Les Daunier ont déjà hâte d'avoir leurs amis comme voisins. Une meilleure perspective que la famille nombreuses aux enfants terribles !