[SPOILER] - Découvrez les témoins de mariage de Sara et Roxane !

Sara et Roxane ont une grande proposition à faire à Bart et Judith ! Elles aimeraient qu’ils soient leurs témoins de mariage et évidemment la réponse est oui ! Bart sera donc le témoin de Sara et Judith celui de Roxane. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.