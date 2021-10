[SPOILER] - Découvrez l'identité du kidnappeur !

Le kidnappeur de Roxane et Judith se révèle enfin. Furieux et sur le point de tirer sur Judith, il est dérangé par quelqu’un qui frappe à la porte. Judith est sauvée ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.