[SPOILER] - Il est de retour...

Victoire et Garance se rendent en salle d'autopsie mais le médecin légiste est absent. Garance en profite pour fouiller dans ordinateur malgré les réticences de Victoire, afin de trouver des infos sur Julie Laval. Mike revient et les prend la main dans le sac ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.